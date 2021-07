Ascolti Tv, Carramba! oltre 2,2 milioni hanno rivisto la vecchia puntata della Carrà

Ascolti Tv 13 luglio 2021. In prima serata Su Rai 1 la replica di Carràmba! Che sorpresa ha registrato una media di 2.242.000 telespettatori pari a 12,8% di share. Su Italia 1 Battiti Live ottiene il secondo posto con una media di 1.790.000 telespettatori (11,9%). Su Canale 5 Mr Wrong Lezioni d’amore 1.283.000 (8,1%). Su Rai 2 La serie I casi della giovane Miss Fisher 1.087.000 (5,6%). Su Rai 3 Il film How To Be a Latin Lover 977.000 (5,1%). Su Rete 4 Il film 12 Rounds 701.000 (3,9%). Su La7 In Onda in prima serata 672.000 (3,5%). Su Tv8 Cinque ragazzi per me 151.000 (0,9%). Su Nove Il film Ender’s Game 313.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 3.372.000 (16,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.917.000 (14,6%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.172.000 (6,2%) e 1.130.000 (5,6%). Su La7 In onda 1.131.000 (5,7%). Su Rai 2 Tg2 Post 1.158.000 (5,7%). Su Rai 3 Blob 884.000 (5,2%), Caro Marziano 810.000 (4,4%), Un posto al sole 1.361.000 (6,9%). Su Italia 1 CSI 960.000 (4,9%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 478.000 (2,5%). Su Nove Deal With It in replica 289.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione 3.366.000 (24,2%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.810.000 (13,3%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA