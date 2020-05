Ascolti Tv 7 maggio 2020, oltre 6,3 milioni per la fiction Vivi e lascia Vivere. Doppiato Pelè

Ascolti Tv giovedì 7 maggio 2020. Su Rai1 la fiction Vivi e Lascia Vivere ha sfiorato la media di 6 milioni e 300 mila spettatori pari al 23,5% di share. Più del doppio della platea che ha seguito su Canale 5 Pelè che ha totalizzato il 12,2% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio va vicino a 1,5 milioni con il 7,1%. Su La7 PiazzaPulita 1,2 milioni e 5,8%. Su Rai2 lo spettacolo teatrale Una Festa Esagerata 4,3%. Su Italia 1 Hunger Games La Ragazza di Fuoco 6,3%. Su Rai3 Il Caso Collini 4,1%. Su Tv8 Agente 007 GoldenEye 2%. Sul Nove Tutte Contro Lui The Other Woman 1,9%. Su Iris Passenger 57 Terrore ad Alta Quota 2,1%. Su Sky Uno Quattro Ristoranti 1,3% di cumulo spettatori.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,6 milioni con il 20,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,9 milioni e il 17,4%. Su La7 Otto e Mezzo 2.251.000 con l’8,2%. Su Rete4 Stasera Italia 1.578.000 (5,6%). Su Rai2 Tg2 Post 1.315.000 spettatori con il 4,6%. Su Rai3 La Scelta I Partigiani Raccontano 948.000 spettatori con il 3,6%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità per l’Italia 4,2 milioni (21,4%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 3,6 milioni (18,7%). Da segnalare l’ottimo risultato del tiggì di Tv2000 delle 18:30 che ha raggiunto la media di oltre il 3,2% di share. Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 11:37

