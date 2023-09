Ascolti Tv 6 settembre 2023, Sister Act 2 vince la prima serata. Fuori dal Coro, buona partenza

Ascolti Tv mercoledì 6 settembre 2023, in prima serata su Rai1 Sister Act 2 Più Svitata che Mai ha conquistato una media di 2.127.000 spettatori pari al 13.2%. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise 1.218.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 per gli Europei di Pallavolo Maschile Germania-Italia 1.867.000 spettatori con l’11.8%. Su Italia 1 Battiti Live Compilation 1.075.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Speciale Petrolio 698.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro 1.249.000 spettatori con il 9.9% di share. Su La7 The Queen La Regina 510.000 spettatori con share del 3%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 249.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il Mio Nome è Nessuno 330.000 spettatori con il 2.1% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.279.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.848.000 spettatori con share del 15.5%. Su Italia1 NCIS 1.314.000 spettatori con il 7.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.520.000 spettatori (27.3%). Su Canale 5 Caduta Libera ha interessato 2.179.000 spettatori (17.7%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Estate in Diretta 1.116.000 spettatori con il 15.5%, nella presentazione in onda dalle 17.15 alle 17.39, e 1.374.000 spettatori con il 17.2%, dalle 17.39 alle 18.46. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, 1.332.000 spettatori con il 18.6% dalle 16.55 alle 17.41, e 1.387.000 spettatori con il 17.8% dalle 17.45 alle 18.25 (Saluti: 1.405.000 – 16.8%).

