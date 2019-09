Ascolti Tv 4 settembre 2019, al pubblico piace più ritornare alle origini che Baglioni e Schiavone

Ascolti Tv di mercoledì 4 settembre 2019. Le prime tv funzionano meglio delle repliche. Neanche il concerto-evento di Claudio Baglioni su Rai1 o Rocco Schiavone su Rai 2 sono riusciti a fare meglio di Canale 5 che con il film del ciclo Windstorm Ritorno alle Origini ha ottenuto una media di 2,3 milioni di spettatori pari al 12,2% di share. Per Baglioni con Al Centro, lo spettacolo dall’Arena di Verona 1,8 milioni e l’11,5%. Per Rocco Schiavone 2 il 6,4% di share e 1,3 milioni di media spettatori. Su Italia 1 Hunger Games Il Canto della Rivolta Parte I 4,9%. Su Rai3 Tg3 speciale 4,1%. Su Rete4 il film E io non pago 4,9% di share. Su La7 In Onda Prima prima serata 6,4%. Su Tv8 Se Scappi, ti Sposo 2,2%, sul Nove Matrimonio a Prima Vista 4 il 2,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,5 milioni con il 15,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,2 milioni e il 18%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,8%.Su Rai2 Tg2 Post 5,3%. Su Rete4 Stasera Italia 6,2% nella prima parte e 6,7% nella seconda, su La7 In Onda 7,4%. Su Italia1 CSI 5%.Su Tv8 Guess my Age 2,6%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,7 milioni (23,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,6 milioni e 17,5%. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Femminile Italia-Russia sfiora il milione (7,5%). Al pomeriggio su Rai1 Io e Te con Pierluigi Diaco che intervista Lorella Cuccarini 1,5 milioni (11,3%), Tg1 Edizione straordinaria 11,4%, Tg1 I Giorni del Governo 13,9%. La Vita in Diretta Estate 15,1%. Su La7 TgLa7 Speciale con Enrico Mentana 952.000 spettatori con il 7,9%. Ma le soap di Canale 5 Una Vita (16,8%) e Il Segreto (18,8%) mettono tutti in riga. Giovedì 5 Settembre 2019, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA