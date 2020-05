Ascolti Tv 4 maggio 2020, Il Signore degli Anelli sarebbe andato meglio su Italia 1

Ascolti Tv lunedì 4 maggio 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio Le Ali della Sfinge supera la media di 6 milioni di spettatori pari al 23,7% di share. Su Canale 5 Il Signore degli Anelli con il film Le Due Torri si ferma a 1,6 milioni e l’8,2% di share. Probabilmente - visto il successo di Harry Potter - la serie avrebbe avuto più successo se trasmessa da Italia 1. Canale 5 ha altre caratteristiche. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica 6,3% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 7,2%. Su Rai3 Report sfiora i 2 milioni e registra il 7,5%. Stesso share per Quarta Repubblica su Rete4. Su La7 Il Giurato 2,8%. Su Tv8 Il Delitto Varani l’1,1%, sul Nove Pianeta Terra 1,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,4 milioni e il 19,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,1 milioni e 18%. Su La7 Otto e Mezzo 2.353.000 spettatori (8,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.421.000 (5,3%), su Rai2 Tg2 Post 4,5% con 1.291.000 spettatori. Su Tv8 Guess my Age 2,3% di share. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,3 milioni (21,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! quasi 3,5 milioni con il 17,9% di share. Sul Nove Sono le Venti con Peter Gomez 1,2%. Nel daytime da segnalare la Santa Messa del mattino oltre 1,3 milioni e 24,3%. Su Rai3 Agorà all’8,6%. Su Canale 5 Uomini e Donne 20,3% sfiorando i 3 milioni, su Rai3 Geo supera il milione con l’8,7%. In seconda serata su Rai2 Patriae 4,5%. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 11:34

