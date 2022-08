Ascolti Tv 4 agosto 2022, Rai2 la rete dell'estate con la musica di De Martino-Delogu e i dubbi della Balivo

Ascolti del 4 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo ha conquistato una media di 1.892.000 spettatori pari al 15,1% di share. Su Rai2 l’ultima puntata del Tim Summer Hit 1.250.000 (10,4%) di share. A seguire ottimo risultato per il programma Help Ho un Dubbio con Caterina Balivo, una delle fresche novità dell’estate che registra l’8,8% di share con 473.000 spettatori di media. Una performance ottima per la rete e una conduzione divertente e spigliata della Balivo, tornata in tv in grande spolvero. Su Canale 5 il film Giù le Mani dalle Nostre Figlie 1.115.000 spettatori pari all’8,9% di share. Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted 1.119.000 (8,3%). Su Rete4 Zona Bianca 789.000 (7,4%). Su La7 In Onda 638.000 spettatori (5%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Nabucco 558.000 (4,5%). Sul Nove Robin Hood La Leggenda 328.000 (2,6%). Su Tv8 il film Tonno Spiaggiato 176.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.818.000 (19,2%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.338.000 (16%). Su Rai2 Tg2 Post 714.000 (4,9%). Su Italia1 NCIS 989.000 (6,8%). Su Rai3 Generazione Bellezza 721.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.204.000 (8,2%). Su Rete4 Controcorrente 816.000 (5,7%) e 813.000 (5,5%). Su La7 In Onda 926.000 (6,3%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 398.000 (2,8%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 259.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.231.000 (28,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.752.000 (16,2%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.777.000 (14,9%).

