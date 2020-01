Ascolti Tv 3 gennaio 2020, Mara vince col minimo sindacale. Cresce Tg2 Post

Ascolti Tv venerdì 3 gennaio 2020. Su Rai1 La Porta dei Sogni ha registrato una media intorno ai 3 milioni di spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale 5 Una Tata Magica è stata seguita da più di 2,7 milioni di media spettatori pari al 12,9% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo 3 Il Segreto del Faraone 6,1%. Su Italia 1 Indiana Jones e il Tempio Maledetto 6,6%. A seguire Indiana Jones e l’Ultima Crociata 8,3%. Su Rai3 Tutto quello che Vuoi 5,5%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne 4,5%. Su La7 L’Attimo Fuggente 3,3%. Su Tv8 MasterChef 3,6. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,6 milioni con il 22,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 17,9%. Su Rai2 Tg2 Post sale fino al 5,2%, uno dei risultati più importanti della stagione. Su Italia1 I Predatori dell’Arca Perduta 4,2%. Su Rai3 Non ho l’Età 6,1% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,7%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,3 milioni (26,8%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,2 milioni con il 16,8%. Sabato 4 Gennaio 2020, 14:05

