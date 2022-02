Ascolti Tv 31 gennaio 2022, Non mi lasciare e Gf Vip sul trono prima del Festival

Ascolti del 31 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Non mi Lasciare ha conquistato 4.265.000 spettatori pari al 18,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 3.581.000 (23%). Su Rai3 Report 2.105.000 (9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.002.000 (5,6%). Su La7 Propaganda Live 832.000 (4,9%). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica 931.000 (4,1%). Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 782.000 (4%). Sul Nove Air Force One 481.000 (2,3%). Su Tv8 4 Hotel 306.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 PrimaFestival 4.749.000 (18,9%), Soliti Ignoti Il Ritorno 5.507.000 (21,3%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.528.000 (17,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.250.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.729.000 (6,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.395.000 (5,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.145.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.196.000 (4,8%) e 1.079.000 (4,2%). Su Rai2 Tg2 Post 922.000 (3,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 347.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 364.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.939.000 (23,4%). Su Canale5 Avanti un Altro 4.090.000 (19,8%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 2.059.000 (14,5%), Il Paradiso delle Signore 2.295.000 (18,3%). La Vita in Diretta 1.994.000 (15,4%) dalle 17:06 alle 17:26 e 2.448.000 (16,6%) dalle 17:26 alle 18:44. Su Canale5 Beautiful 2.686.000 (17,2%) e Una Vita 2.664.000 (17,5%), Uomini e Donne 3.088.000 (22,8%), Amici 2.416.000 (19,4%), Grande Fratello Vip 2.378.000 (19%), Pomeriggio Cinque 1.951.000 pari al 14,8% dalle 17:25 alle 17:42 e 2.338.000 (15,8%) dalle 17:46 alle 18:29.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 11:16

