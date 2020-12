Ascolti Tv 29 dicembre 2020, Biancaneve perde la sfida con Cenerentola

Ascolti Tv 29 dicembre 2020. Su Rai1 Biancaneve ha conquistato una media di 4.455.000 spettatori pari al 18,5% di share. Nonostante la presenza di Julia Roberts esce sconfitta nella sfida a distanza con Cenerentola (5.162.000 - 20,9%) e la Bella e la Bestia (4.819.000 - 20%). Su Italia 1 Speciale Le Iene: Un Anno di Covid 1.858.000 (10,9%). Su Rai2 Un’Ora sola vi vorrei… per le feste 2.068.000 (8%). Su Canale 5 Speciale Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity 1.720.000 (7,9%). Su Rai3 Maria Teresa 1.024.000 (4%). Su Rete4 Selvaggi 902.000 (3,6%). Sul Nove I Magnifici Sette 744.000 (3,3%). Su La7 Sabrina 712.000 (3%). Su Tv8 Il Bacio di Mezzanotte 630.000 (2,5%),

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 6.021.000 (22,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.396.000 (16,3%). Su Rai2 Tg2 Post 1.227.000 (4,5%). Su Italia1 CSI Miami 1.104.000 (4,2%). Su Rai3 #Tretre3 1.117.000 (4,4%) e Un Posto al Sole 1.751.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.472.000 (5,6%) nella prima parte e 1.474.000 (5,5%) nella seconda. Su La7 Uozzap! Collezione 923.000 (3,5%). Su Tv8 Borghese e i 4 Ristoranti 536.000 (2%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 516.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.531.000 (25%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.639.000 (16,8%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.422.000 (14,9%).

Nel daytime da segnalare le ottime performance di Eleonora Daniele con la prima parte di Storie Italiane 1.190.000 (18%) al mattino e nel pomeriggio La Vita in Diretta con Alberto Matano 2.688.000 (17%). Cresce su Rai1 Oggi è un altro Giorno 2.061.000 (13,2%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 11:42

