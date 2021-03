Ascolti Tv 28 marzo 2021, vincono gli Azzurri. Nel daytime va forte Linea Verde

Ascolti Tv 28 marzo 2021. Prima serata l’Italia di Mancini batte la Bulgaria conquista una media di 6.394.000 spettatori pari al 23,7% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso, in onda dal 21.49 alle 01.20, registra una media di 2.353.000 spettatori (13,7%). Su Rai2 la serie 9-1-1 è vista da 1.409.000 (5,1%) nel primo episodio e di 1.385.000 (5,1%) nel secondo, Instinct 997.000 (4,4%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi Ai Confini del Mondo 1.518.000 (7,3%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.988.000 (11%) (presentazione 1.717.000 e 7,1%) e Che Tempo che Fa il Tavolo 2.281.000 (9,9%). Su Rete4 Perfetti Sconosciuti 1.009.000 (4%). Su La7 Non è l’Arena 1.538.000 (5,8%) nella prima parte e 942.000 (6,7%) nella seconda (presentazione 1.123.000 e 4,3%). Su Tv8 la gara il Gp Qatar di Moto GP 1.170.000 (6,8%). Sul Nove What Women Want Quello che le Donne Vogliono 537.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3.487.000 (13,1%). Su Italia1 CSI Miami 1.285.000 (4,9%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.090.000 (4,2%) nella prima parte e 944.000 (3,5%) nella seconda.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.020.000 (19,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.973.000 (14,4%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Linea Verde 3.775.000 (24,6%), Domenica In 3.557.000 (19,7%) nella prima parte e 3.189.000 (20,8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 1.982.000 (12,5%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Bahrein 2.122.000 (11,4%). Su Sky Sport F1 la diretta del GP di Formula1: 832.000 (5,3%), mentre su Sky Sport Uno 487.000 (3,1%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 658.000 (4,1%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 595.000 (14,3%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 390.000 (3,3%). Su Italia1 Il Re Scorpione 3: 435.000 (7,8%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 788.000 (6,1%). Su Rete 4 Ti Presento un Amico 318.000 (3,1%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 12:00

