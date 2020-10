Ascolti Tv 27 ottobre 2020, ottima partenza per Il Collegio su Rai2

Ascolti Tv martedì 27 ottobre 2020. Serata ricca di alternative. Su Rai1 il finale della fiction in replica Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha ha sfiorato una media di 3,5 milioni di spettatori pari al 15,3% di share. Su Canale 5 l’ennesimo passaggio di Quo Vado? Con Checco Zalone fa la sua parte: 2.821.000 spettatori e 12,1%. Su Rai2 finalmente un buon risultato in prima serata con l’esordio de Il Collegio 5 (2.520.000 e 11,6%) che si conferma un'attrazione per il pubblico a casa. Su Italia 1 Le Iene (senza Alessia Marcuzzi) 1.596.000 (9%). In equilibrio con lo share al 5,2% i tre talk: su La7 diMartedì 1.270.000, su Rai3 Carta Bianca 1.170.000 e su Rete4 Fuori dal Coro 993.000. Su Real Time la quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 791.000 (2,9%). Su Sky Sport Atalanta-Ajax 707 mila (2%), su Iris Corona di Fuoco 565 mila (2,2%), su Rai4 Pelham 123.551 (2,2%). Su Tv8 Men in Black II 319.000 (1,2%). Sul Nove Deja vu Corsa Contro il Tempo 327.000 (1,4%).

In seconda serata: Porta a Porta su Rai1 898 mila (11,7%), Maurizio Costanzo Show su Canale5 744 mila (9,5%). Su Rai 2 Giovani e Famosi 415 mila (6%), su Italia 1 Giù in 60 secondi 374 mila (8%).

In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 4.754.000 (17%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.599.000 (16,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.276.000 (8,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.799.000 (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.192.000 (4,4%) nella prima parte e 1.221.000 (4,3%) nella seconda. Su Italia1 CSI 1.180.000 (4,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.293.000 (4,8%). Un Posto al Sole 1.671.000 (6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 695.000 (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.719.000 (21,2%). Su Canale Caduta Libera 3.883.000 (17,8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 11:31

