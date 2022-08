Ascolti Tv 24 agosto 2022, i Fratelli Caputo vincono allo sprint

di Marco Castoro

Ascolti del 24 agosto 2022 in prima serata su Canale 5 la fiction Fratelli Caputo è stata seguita da 1.704.000 spettatori pari al 12,7% di share. Su Rai1 l’ultima puntata di Superquark, con Piero Angela, 1.612.000 (12,5%). Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso 1.192.000 (8,2%), a seguire, dalle 22.34, un nuovo episodio di Professor T 710.000 (6%). Su Italia 1 Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi in replica 857.000 (7,9%). Su Rai3 il film Ribelli 789.000 (5,5%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 724.000 (6,4%). Su La7 La Corsa al Voto 491.000 (3,7%). Su Tv8 X Factor Il Meglio delle Audizioni 297.000 (2,3%). Sul Nove il film Segnali dal Futuro con Nicolas Cage 272.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.941.000 (19,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.403.000 (15,9%). Su La7 In Onda 994.000 (6,6%). Su Rai2 Tg2 Post con ospite Carlo Calenda 950.000 (6,2%). Su Rete4 Controcorrente 834.000 (5,6%) e 869.000 (5,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 916.000 (6,1%). Su Rai3 La Gioia della Musica 480.000 (3,3%) e Il Santone 444.000 (2,9%). Su Tv8 4 Hotel 499.000 (3,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 334.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.367.000 (28,5%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.996.000 (17,4%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.885.000 (15%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 10:59

