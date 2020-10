Ascolti Tv 21 ottobre 2020, l'Inter batte Ulisse. A gonfie vele Tg2 Post e Tg3

Ascolti Tv mercoledì 21 ottobre 2020. Su Canale 5 Inter–Borussia Mönchengladbach è stata vista da 4.239.000 spettatori pari al 16,5% di share. Su Rai1 Ulisse 3.246.000 e 14,7%. Su Italia 1 Le Iene 1.575.000 (9,2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 1.862.000 (8,6%). Su Rai2 Mare Fuori 1.459.000 (6,5%). Primo episodio: 1.496.000 (5,9%), secondo: 1.412.000 (7,5%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1.026.000 (4,7%). Su La7 Minority Report 486.000 (2,3%). Su Tv8 Escobar Il Fascino del Male 368.000 (1,5%). Sul Nove il ritorno de L’Assedio 236.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.600.000 (17,2%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.026.000 (15,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.978.000 (7,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.628.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.443.000 (5,6%) nella prima parte e 1.265.000 (4,7%) nella seconda. Su Italia1 CSI 1.278.000 (4,9%). Su Rai3 Tutto su Mia Madre 1.180.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.745.000 (6,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 618.000 (2,3%). Su Tv8 Guess My Age 573.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.369.000 (21,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.750.000 (19,3%). Bene anche il Tg3 delle 19 con 2.630.000 e il 14,4% di share.

