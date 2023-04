Ascolti Tv 21 aprile 2023, Amendola supera Gabbani e Crozza stacca Propaganda Live

Ascolti 21 aprile 2023 in Prima Serata su Rai1 il secondo e ultimo appuntamento di Ci Vuole un Fiore ha conquistato una media di 2.072.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Il Patriarca è stata seguita da una media di 2.691.000 spettatori con share del 16.4%. Su Rete4 Quarto Grado 1.293.000 (9.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.078.000 (5.7%). Su La7 Propaganda Live 739.000 pari al 5.7%. Su Rai2 The Good Doctor 6 debutta con 948.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Run All Night Una notte per sopravvivere 889.000 (5%). Su Rai3 Tre piani 896.000 con il 5%. Su Tv8 4 Ristoranti 524.000 (2.8%) e 412.000 spettatori (3.1%). Su Iris Salvate il soldato Ryan 352.000 e il 2.2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.979.000 con il 21.3%, Affari Tuoi 4.554.000 e il 22.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.691.000 e 18.4%. Su Rai2 Tg2 Post 663.000 (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.262.000 con il 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.246.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.648.000 (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia 805.000 (4.2%) e 784.000 (3.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.525.000 (7.6%). Su Tv8 100% Italia 385.000 (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 551.000 (2.8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.867.000 pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti un Altro 2.861.000 (20.7%).

