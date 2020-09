Ascolti Tv 20 settembre 2020, Amadeus e D'Urso coppia d'assi

Ascolti Tv domenica 20 settembre 2020. Su Rai1 Soliti Ignoti Speciale Vip ha conquistato una media di 3.365.000 spettatori pari al 16,4% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 1.807.000 spettatori di media e il 13,2%. Su Rai2 Hawaii Five-0 registra 1.173.000 spettatori (5,2%), NCIS New Orleans 1.086.000 (5%). Su Italia 1 La Mummia 1.238.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 PresaDiretta 1.058.000 e 5,4%. Su Rete4 The Water Diviner 652.000 e 3,4% di share. Su La7 Atlantide Speciale Anatomia di un Dittatore 2,4% e 454.000. Su Tv8 Masterchef Italia 659.000 (3,6%). Sul Nove Avamposti Dispacci dal Confine l’1,6% e 337.000 spettatori. In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 795.000 (5,6%) e L’Altra DS 262.000 (3,7%). Su Italia1 Pressing Serie A 510.000 e 6,3% di share.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.854.000 spettatori e 12,8% di share. Su Italia1 CSI 912.000 (4,2%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.153.000 (5,4%) nella prima parte e 1.129.000 (5%) nella seconda. Su Rai3 Sapiens Un Solo Pianeta 974.000 e 4,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,9% e 623.000. Sul Nove Little Big Italy 271.000 e 1,2%.



Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.733.000 spettatori (22,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.347.000 (14,5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 508.000 spettatori (2,7%). Nel daytime su Rai1 Linea Verde 2.894.000 (19,9%). Domenica In è 2.139.000 (13,9%) nella prima parte e di 2.178.000 (17,2%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 14% e 1.733.000. Su Canale 5 Domenica Live 13,8% e 1.694.000. Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA