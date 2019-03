Ascolti Tv 1°marzo 2019, testa a testa tra Uomini e Donne e Sanremo Young

Ultimo aggiornamento: 11:31

. Più spettatori in media per Sanremo Young, più share per Uomini e Donne è la sintesi della serata tv. Su Rai1 – dalle 21.26 alle 0.00 – la terza puntata di Sanremo Young con Antonella Clerici è stata vista da una media di quasi 3,2 milioni di spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 alle 0.52 – la terza puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta ha attratto quasi 3 milioni di media spettatori pari al 16,1% di share. Su Rete4 Quarto Grado 6,4%, su Italia 1 Transporter 3 5,5%, su Rai3 Un paese quasi perfetto 5,5%. Su La7 Propaganda Live 5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 5%. Sul Nove Fratelli di Crozza 4,7%. Ultimo posto tra le generaliste Rai2 con NCIS 4,4%. Sul 20 Robin Hood 1,8%. Su Rai4 The Last Witch Hunter 2%. Su Real Time/+1 Cake Star 2,1%.All’ora di cena successo per Ficarra e Picone. Su Canale 5 Striscia La Notizia ottiene una media di 4,7 milioni di spettatori con uno share del 18,4%. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 4,5 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Rai3 Non ho l’età 6,3%, la soap Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,5%, su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 2,6%.In seconda serata non arrivano al 3% di media su Rai2 Povera Patria (2,7% per colpa anche del traino), La Grande Storia su Rai3 (2,7%) e sul Nove La Confessione (2,5%). Fanno meglio su Italia1 Trafficanti (5,1%) e su Rete 4 Donnaventura (5,4%).