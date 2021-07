Ascolti Tv 1 luglio 2021, freschezza e imprevisti fanno emergere Reazione a catena tra le repliche

Ascolti Tv 1 luglio 2021. In prima serata su Rai1 la replica di Doc Nelle Tue Mani è stata vista da una media di 2.446.000 spettatori pari al 12,7% di share nel primo episodio e 2.122.000 (14,3%) nel secondo. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza Il mistero Padre Pio 1.692.000 (10,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.093.000 (7,7%). Su Italia 1 il film Vi Presento i Nostri 1.309.000 (7,1%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11: 1.077.000 (5,4%) nel primo episodio e 915.000 (5,1%) nel secondo. Su Rai3 Le Ragazze 986.000 (5,4%). Su La7 In Onda Prima Serata 486.000 (2,7%). Su Tv8 I Delitti del BarLume 407.000 (2,2%). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 209.000 (1,1%) nel primo episodio e 160.000 (1,2%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno 3.122.000 (16,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.745.000 (14,5%). Su Rai2 Tg2 Post 1.025.000 (5,3%). Su Italia1 CSI 932.000 (5%). Su Rai3 Nuovi Eroi 866.000 (5%), Un Posto al Sole 1.270.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 984.000 (5,6%) nella prima parte e 965.000 (5%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.092.000 (5,7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 381.000 (2,1%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 280.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.102.000 (23,3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.792.000 spettatori (14%).

In seconda serata senza partite Notti Europee su Rai 1 è per pochi intimi 498.000 (7,2%). Su Rai 2 Earthling Terrestre 267.000 (2,4%). Su Rai 3 Blob 389.000 (3,4%), Tg3 Lineanotte Estate 411.000 (5,4%). Su Canale 5 Speciale Tg5 Principessa per sempre 577.000 (9,1%). Su Italia 1 Il film Duri si diventa 420.000 (5,4%). Su La7 Il film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto 111.000 (1,5%).

Nel daytime così i nuovi programmi: su Rai 1 UnoMattina Estate 814.000 (17,7%), Dedicato condotto da Serena Autieri 794.000 (16,5%), su Rai 3 Agorà Estate 374.000 (7,9%). Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.603.000 (12,6%), Estate in Diretta 1.602.000 (17,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 11:19

