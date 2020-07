Ascolti Tv 1 luglio 2020, la Tempesta di Vasco è perfetta ma non lascia il segno

Ascolti Tv mercoledì 1 luglio 2020. Su Rai1 Vasco La Tempesta Perfetta è stata seguita da una media di 2,5 milioni pari al 14,5% di share. Su Canale5 Aenne Burda La donna del miracolo economico 13%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 8,3%. Su Italia1 Chicago Fire 7 6,3%, Chicago Med 4 6,6% e Chicago PD 6 6,4%. Su Rete4 The Italian Job 4,4%. Su Rai2 NCIS 16 3,5%. Su SkySport Spal-Milan è stata vista dal 3,3%. Su La7 Atlantide 2,6%. Su Tv8 La dura verità 2,4%. Su Iris We Were Soldiers 2,4%. Su Rai4 Underworld Blood Wars 1,8%. Sul Nove Operazione vacanze 1,2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Presentazione Vasco La Tempesta Perfetta 15%. Su Canale5 Paperissima Sprint 14%. Su Rete4 Stasera Italia News 5,3%. Su Rai2 Tg2 Post 5,1%. A seguire 90° Gol Flash 4,7%. Su La7 In Onda 5%. Su Italia1 CSI 8 4,1%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,7%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove Little Big Italy in replica 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,3 milioni con il 23%. Su Canale5, in replica Avanti un Altro! 15,1%.



Al mattino su Rai1 Unomattina Estate 17,2%. A seguire C’è Tempo Per… 15,3%. Su Canale5 Le Meraviglie del Parco di Yellowstone 8,5%. Su Rai3 Agorà Estate 6,5%. A seguire Mi Manda Raitre Estate 4,7%. Su La7 Omnibus 4%, Coffee Break 4,3%. Su Tv8 Ogni Mattina 1,1%. In seconda serata su Rai2 90° Notte Gol 4,6%, su Italia1 Pressing Serie A 5,1%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 11:23

