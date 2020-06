Ascolti Tv 1 giugno 2020, tra un po' vedremo Montalbano che va alle elementari

Ascolti Tv lunedì 1 giugno 2020. Continuando di questo passo di preplica in replica riusciremo a vedere in tv anche la Prima Comunione di Montalbano e i suoi anni alla scuola elementare. La tv continua nel miracolo di farlo ringiovanire ed ecco che anche la Prima Indagine del Giovane Montalbano fa felice Rai1 sfiorando una media di 5 milioni di spettatori, pari al 21,7% di share. Su Canale 5 il film Dunkirk 2,3 milioni e 10,6%. Su Rai2 Brignano, tutto casa e teatro! supera 1,7 milioni con il 7,6% di share. Precede nell’ordine: Report su Rai3 Report 7,2%, Quarta Repubblica su Rete4 con il 7%, Emigratis 3 su Italia 1 con il 59%. Su La7 Amistad 1,6%. Su Tv8 Sette Anime 1,5%, sul Nove Mr. Magorium e la bottega delle Meraviglie 1,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5 milioni e il 20,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni e 18,4%. Su La7 Otto e Mezzo 2.092.000 spettatori (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.351.000 (5,8%) nella prima parte e 1.202.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 4,5% con 1.141.000 spettatori. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 VoxPopuli 3,3% e Geo Vacanze Italiane 3,3%. Su Tv8 la replica di Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco sempre in replica 1,3%. Nel Preserale su Rai1 il Concerto per la Festa della Repubblica dimezza la dote de L’Eredità ottenendo una media di 2 milioni (13,2%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3,1 milioni con il 19,3% di share. Su Rai2 in seconda serata Patriae fa il 3,6%. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 11:48

