Ascolti Tv, 1°aprile 2019. Montalbano in replica doppia la finale dell'Isola. Va forte Striscia

di Marco Castoro

Ascolti Tv di lunedì 1°aprile 2019. Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano dal titolo La Giostra degli Scambi è stata vista da una media superiore ai 6,7 milioni di spettatori, pari al 28,6% di share. Neanche con la finale l’Isola dei Famosi è riuscita a impensierire Luca Zingaretti. Il reality di Canale 5 ha registrato una media di 3,2 milioni e il 18,1%. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1,6 milioni e il 7,4%. Su Rai3 Report 1,4 milioni e 5,5%. Su Italia 1 Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica 3,7%. Su La7 Body of Proof 2%, idem Rocky su Tv8, mentre sul Nove Cucine da Incubo 7 1,8%. Meglio Rai Movie con il classico Per un Pugno di Dollari (2,8%).



All’ora di cena su Rai1 I Soliti Ignoti 5,1 milioni e 19,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,3 milioni e il 20,2%. Su Rai2 Tg2 Post 3,3%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Non ho l’età 5,4% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,3%, su La7 Otto e Mezzo 7%. Su Tv8 Guess my Age 2,6%. Sul Nove Boom! 1,2%.



In seconda serata su Rai1 Che Fuori tempo che Fa 15%, su Canale 5 X-Style 12,8%. Con la nuova collocazione in ripresa su Rai2 Povera Patria segna 5,1%. Su Rai 3 Prima dell’Alba 4,4%. Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA