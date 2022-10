Ascolti Tv 19 ottobre 2022, la sera è di Montalbano ma il pomeriggio è targato Uomini e Donne

Ascolti del 19 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica è stato visto da una media di 3.449.000 spettatori pari al 18,8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Emigratis La Resa dei Conti 1.691.000 (13,1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.848.000 (11%). Su Rai2 Il Collegio 1.019.000 (5,7%). Su Italia1 Udinese-Monza di Coppa Italia 1.091.000 (5,4%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 757.000 (5,2%). Su La7 Una Giornata Particolare 795.000 (4,3%). Su Tv8 X Factor 605.000 (3,5%). Sul Nove What Women Want Quello che le donne vogliono 385.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.382.000 (20,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.660.000 (17,3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.498.000 (7,2%), Un Posto al Sole 1.661.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.053.000 (9,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.195.000 (5,8%) e 987.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 808.000 (3,8%). Su Tv8 100% Italia 476.000 (2,3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 579.000 (2,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.410.000 (26,5%). Su Canale5 Caduta Libera 2.905.000 (18,2%). Su Italia1 Parma-Bari di Coppa Italia 515.000 (4%). Su Rai3 le edizioni del TgRegione 2.554.000 (14,4%). I tiggì delle 20: Tg1 5.192.000 (26,3%), Tg5 4.202.000 (21,1%), TgLa7 1.633.000 (8,1%).

Nel daytime al pomeriggio da segnalare su Canale 5 l’ottimo risultato di Uomini e Donne 2.670.000 spettatori pari al 28% di share.

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 1.057.000 (13,9%). Su Canale5 Tg5 Notte 337.000 (11,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 630.000 (9,6%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 351.000 (4,5%). Su Italia1 Coppa Italia Live 494.000 (3,2%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali 104.000 (3,5%). Su La7 La7Doc 287.000 (3,2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA