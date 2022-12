Ascolti Tv 18 dicembre 2022, il 74.3% di share per i rigori mondiali tra Argentina e Francia

Ascolti 18 dicembre 2022 la finale dei Mondiali di calcio Argentina-Francia, dalle 16 alle 18:54 su Rai1, ha incollato davanti alla tv una media di 12.948.000 spettatori con il 68.6% di share (primo tempo a 10.944.000 e il 64.5%, secondo tempo a 13.111.000 e il 69.1%, tempi supplementari a 14.993.000 e il 71.5%, rigori a 16.101.000 e il 74.3%). Molto pubblico in più delle semifinali che avevano visto 11,8 milioni di spettatori pari al 49,8% di share per la partita della Francia e 10,2 milioni (44,5%) per quella dell’Argentina. La finale dei Mondiali del 2018, Francia-Croazia trasmessa da Mediaset riportò un ascolto di 11.688.000 spettatori, share 66.6%.

Ieri in Prima Serata su Rai1 Soliti Ignoti Speciale Telethon, in onda dalle 20:47 alle 23:47, è stato visto da una media di 3.183.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:33 alle 22:21, 2.414.000 (12.3%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo, dalle 22:26 alle 00:03, 1.590.000 (11.8%). Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza 1.809.000 (11.3%). Su Rete4 Zona Bianca 805.000 (5.5%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 1.009.000 (5.3%). Su Italia1 la prima tv di Din Don 5 Bianco Natale 784.000 (4.4%). Su La7 A Beautiful Mind 454.000 (2.7%). Su Tv8 100% Natale 233.000 (1.5%). Sul Nove I 12 desideri di Natale 297.000 spettatori (1.7%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Il Natale che vorrei – Parla Papa Francesco 2.809.000 (13.9%). Su Rai3 presentazione Che Tempo che fa 1.444.000 (7.2%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.204.000 (6%). Su Rete4 Controcorrente 778.000 (3.9%) e 795.000 (4%). Su La7 In Onda 761.000 (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti 585.000 (2.9%). Sul Nove Little Big Italy 329.000 (1.6%).

