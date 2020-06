Ascolti Tv 17 giugno 2020, oltre 10 milioni per la Coppa Italia di Gattuso

Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020. Su Rai1 la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus ha conquistato una media superiore ai 10 milioni e 200 mila spettatori pari al 39,6% di share. Su Canale 5 Paradiso Amaro 2,5 milioni e 10,4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 7,9%. Su Rai2 Il Gioco del Tradimento 4,2%. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno 5,1%. Su Rete4 Pensavo fosse amore… invece era un calesse 2,3%. Su La7 Atlantide 2,5%. Su Tv8 Hitch Lui sì 1,6%. Sul Nove Sapore di Mare 1,7%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3,1 milioni e 12,2%. Su La7 Otto e Mezzo 1.598.000 spettatori (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.164.000 (5%) nella prima parte e 1.020.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 3,3% con 866.000 spettatori. Su Italia1 CSI 3,9%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,1%. Su Tv8 la replica di Guess my Age 2% e sul Nove quella di Deal with It Stai al Gioco 1,2%.



Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3,8 milioni (22,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2,7 milioni e 17,1%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 11,4%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 8,1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 7,2%. Su Rai2 Striminzitic Show 4,1%.

