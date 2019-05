Ascolti Tv 15 maggio 2019. Oltre 7 milioni per la Coppa Italia. D'Urso al 18%. Eleonora Daniele regina del mattino

Ascolti Tv di mercoledì 15 maggio 2019. Su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio raggiunge la media di 7,3 milioni di spettatori pari al 28,7% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso si difende con le unghie e porta a casa una media di 3 milione e il 17,7% di share (Buonanotte Live di 6 minuti 19,3%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 2 milioni di media e 9,4%. Su Rai2 Dove eravamo rimasti 5,4%. Su Italia 1 Inside Out 5,8%. Su Rete4 The Terminal 4,3%. Su La7 L’uomo della pioggia 4,2%. Su Tv8 Un Amore a 5 Stelle 2,4%. Sul Nove Passione Sinistra 1,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 15,4%. Su Rai2 Tg2 Post 4,4%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,4%. Su Rete4 Stasera Italia 3,8%. Su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,3 milioni (24%), su Canale 5 Caduta Libera 3,7 milioni (21,1%). Nella seconda serata, dominata da Barbara d’Urso, Porta a porta su Rai1 al 9,3% e Linea notte su Rai3 al 7,4%. Al mattino Storie Italiane di Eleonora Daniele sfiora il 20% con oltre un milione di spettatori. Su Rai3 bene Agorà (10%) e Mi manda Raitre (8%) e su La7 Omnibus 4,2%, Coffee Break 6,6%, L’Aria che Tira 6,5%, Tagadà 3,3%. Su Canale 5 Pomeriggio 5 oltre il 18%, Uomini e Donne 24,1%, in daytime Gf 21%, Amici 21,7%. Giovedì 16 Maggio 2019, 11:15

