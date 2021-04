Ascolti Tv 14 aprile 2021, passano gli anni ma il Costanzo Show non invecchia e porta allegria

Ascolti Tv 14 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano con l’episodio Salvo Amato, Livia Mia è stato seguito da una media di 4.504.000 spettatori pari al 19,6%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.896.000 (12,8%). Su Canale 5 Daydreamer 2.274.000 (10%). Su Italia 1 King Arthur Il potere della spada 1.246.000 (5,3%). Su Rai2 la terza puntata di Game of Games con Simona Ventura 930.000 (3,9%). Su Rete4 la seconda puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 724.000 (3,5%). Su La7 Atlantide 456.000 (2,6%). Su Tv8 Name That Tune 729.000 (3,2%). Su Real Time Matrimonio a prima vista 822.000 (3,1%). Sul Nove Accordi & Dissacordi 507.000 (2%). Su Sky Liverpool-Real Madrid 450.000 (1,7%) e Borussia D.-Manchester City 106.000 (0,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.915.000 (18,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.354.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.904.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.254.000 (4,9%) nella prima parte e 1.143.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.150.000 (4,2%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.515.000 (6%) e Un Posto al Sole 1.956.000 (7,3%). Su Italia1 CSI Miami 1.498.000 (5,7%). Su Tv8 Guess My Age 519.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 537.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.553.000 (23,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.613.000 (19,1%).

In Seconda Serata su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 1.163.000 (15,1%). Su Rai1 Porta a Porta 996.000 (11,7%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 793.000 (9,3%). Su Italia1 Pressing Champions League 508.000 (6,5%). Su Rai2 Restart 317.000 (3,3%). Su Rete 4 Confessione Reporter 206.000 (3,3%). Su Tv8 la prima puntata di Permesso Maisano 204.000 (2,1%).

