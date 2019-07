Ascolti Tv 11 luglio 2019, vincono (ma che noia) le repliche di Don Matteo. Funziona il Mario Giordano one man show

Ascolti Tv di giovedì 11 luglio 2019. Su Rai1 Don Matteo 11 è stato visto da una media di 2,2 milioni di spettatori pari al 13,6% di share. Su Canale 5 Riviera non va in doppia cifra ma si ferma al 9%. Peccato perché si tratta di una serie molto intrigante. Su Rete4 Fuori dal Coro 8,6%, con un Mario Giordano one man show che surclassa In Onda 4,7% su La7. Su Italia 1 Chicago P.D. 6,3%. Su Rai3 Moonlight 5,9%. Su Rai2 Un’Estate Fa 4,1%. Su Tv8 Ghost Rider 2,2% mentre sul Nove Tutta la Verità 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè fa il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint il 14,9%. Su Rai3 Vox Populi 4,8% e Un Posto al Sole 7,4%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,6% nella prima parte e 6,8% nella seconda, mentre su La7 In Onda 6,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,8%. Sul Nove Cucine da Incubo l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena vola con 3 milioni e mezzo di spettatori e 25,8%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,5 milioni e il 19,5%. In seconda serata successo per Cose Nostre Lessico Criminale di Rai1 che ottiene un ascolto medio del 7,4%. Venerdì 12 Luglio 2019, 11:11

