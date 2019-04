Ascolti tv 11 aprile 2019, tutti in piedi per la prima passerella di Maurizio Costanzo dopo 37 anni di show. In calo la Carrà





di Marco Castoro Ascolti Tv di giovedì 11 aprile 2019. In prima serata su Rai1 la terza puntata della fiction Mentre Ero Via è stata vista da una media di 4,9 milioni di spettatori pari al 21,4% di share. Su Canale 5 il film Sully 2 milioni e il 9,4%. Su Rai2 il film Escape plan Fuga dall’inferno 4,9%. Su Italia 1 Colorado 7,5%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu, con Sophia Loren, ha raccolto davanti al video 1,7 milioni pari al 6,8%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio 4,8%. Su La7 Piazza Pulita di Corrado Formigli 5,1%. Su Tv8 Arsenal-Napoli di Europa League è stata seguita da 2,4 milioni di media con il 9,4%. Sul Nove il programma di inchiesta Sirene 1%. In seconda serata boom del Costanzo Show con ospiti Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti ed Enrico Mentana: 16,3% di share con una media di un milione e 230 mila spettatori. Con prima passerella finale di Maurizio Costanzo dopo 37 anni dall’avvio dello storico show. Nettamente superato Porta a porta su Rai1 (10,3%).



Nella fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno poco meno di 5 milioni di media e il 19,3%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,3 milioni e 16,8%. Su Rete4 Stasera Italia 4,6%, su La7 Otto e Mezzo 6,8%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4,7 milioni (25,8%) e su Canale Avanti un Altro 3,8 milioni (21%).