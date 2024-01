Antonella Clerici ricorda il suo Sanremo: «Ricordi del cuore... qui ero con il mio Oliver»

di Redazione web

Antonella Clerici non ha mai nascosto il suo affetto per gli animali, in particolar modo, per i cani. Uno dei suoi "primi amori" è stato il labrador Oliver: i due erano inseparabili e, spesso, la conduttrice è stata fotografata con il suo amico a quattro zampe. Ora, con lei c'è un altro labrador, Simba che compare spesso nelle sue storie Instagram. La conduttrice ha postato un ricordo di Sanremo con il cagnolone che è venuto a mancare qualche anno fa.

La storia Instagram di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha presentato il Festival di Sanremo due anni: nel 2005 e nel 2010. Nel primo affiancò Paolo Bonolis alla conduzione e, in quell'anno vinse Francesco Renga con il brano Angelo. Nel secondo, invece, il palco dell'Ariston era tutto per lei e quell'edizione venne vinta da Valerio Scanu con la canzone "Per tutte le volte che". Tuttavia, Antonella non è mai stata sola perché, nonostante fosse l'unica conduttrice, con lei, dietro alle quinte, c'è sempre stato il suo fedele amico: il labrador Oliver. Nelle sue ultime storie Instagram, la conduttrice di "È Sempre Mezzogiorno" ha pubblicato uno scatto del suo cagnolone con la maglia di Sanremo e ha scritto: «Ricordi del cuore... Con Oliver, spot Sanremo 2010», aggiungendo un cuore rosso.

Antonella Clerici e i suoi labrador

Antonella Clerici era molto affezionata al suo Oliver, tanto che quando morì, lo disse anche all'allora "Prova del Cuoco", in lacrime.

