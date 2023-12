Affari tuoi, Amadeus non mantiene la promessa e i fan insorgono: «Io sto ancora aspettando...»

Nella puntata di Affari Tuoi dello scorso 11 dicembre, Amadeus ha deluso il pubblico a casa per via di una "promessa non mantenuta". Il conduttore del programma di Rai Uno, infatti, sembra aver dimenticato di aver lasciato i fan con un dettaglio in sospeso.





Il nomignolo non rivelato

Il dettaglio in questione era stato sussurrato ad Amadeus in precedenza, scatenando una sua reazione alquanto curiosa. Da quel momento, il pubblico è in attesa della rivelazione riguardante il concorrente che ha partecipato. Eppure, la promessa fatta dal presentatore non è stata mantenuta e ciò ha provocato un'ondata di indignazione in rete, dove i telespettatori lo reclamano a gran voce. Di cosa si tratterà mai?

