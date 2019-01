Martedì 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altissime erano le aspettative legate al ritorno disu Canale 5 e altrettanto importanti quelle sulla serie animata ‘’ che ieri 21 gennaio ha totalmente diviso il pubblico in sala e quello a casa. Da poco sono usciti i dati auditel e secondo un’analisi di Davide Maggio, lo show del Molleggiato non ha sfondato, anzi è stato piuttosto debole:, infatti, ha fatto registrare il 21,9 di share nella prima parte e il 19,1% per il cartone animato. Soltanto 7 anni fa con Rock Economy, Celentano riuscì in una impresa epica: raccogliere cioè davanti al video oltre 9 milioni di spettatori, pari ad uno share del 32,31%.