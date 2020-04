Stagioni russe, on line Romeo e Giulietta e "I solisti di Mosca", sul ghiaccio i campioni olimpionici

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 07:10

Le, il progetto di conoscenza e promozione della cultura russa diventa - in tempi di coronavirus - Stay home with Russian Seasons e mette online russianseasons.org - gratuitamente - balletti e opere delle compagnie russe.alle 19 si potrà assistere online al balletto sul ghiaccio di Il'ja Averbukh "" (già presentato all'Arena di Verona). «Uno show di altissimo livello mondiale. Siamo riusciti a creare un balletto che per le sue dimensioni, per le soluzioni visuali e scenografiche ardite supera in grande misura tutto cio' che era stato creato prima di esso» commenta. Allo spettacolo partecipano i pattinatori russi più famosi: le parti dei protagonisti sono assegnate a sei olimpionici, tra cui Tatiana Volossozhar e Maxim Tran'kov, Alexej Jagudin e Roman Kostomarov. Le parti di Romeo e della Giuletta verranno interpretate dai campioni olimpici, pentacampioni europei, due volte campioni del mondo Tatiana Tot'mjanina e Maxim Marinin.alle 19 il programma prevede il concerto della compagnia di camera "" diretta da Yurij Bashmet svoltosi alla Elbphilarmonie. I musicisti hanno eseguito i pezzi musicali di Alfred Shnitke ("Sonata in trio per l'orchestra d'archi"), Kuz'ma Bodrov ("Cinque riflessi sul tema del capriccio di Paganini"), Piotr Ciajkovskij (sestetto d'archi "Souvenir de Florence").«Il nostro obiettivo comune, nel superare le difficoltà dell'emergenza coronavirus, è quella di coltivare la bellezza, sostenerci a vicenda, conservare i legami culturali e conoscere meglio l'un l'altro»,, direttore de "Le Stagioni Russe"