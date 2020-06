Roma, il Teatro de' Servi riapre con una nuova stagione tra commedie e cabaret: «Torniamo in compagnia»

Il lockdown da coronavirus ha imposto ai teatri una lunga chiusura ed enormi sacrifici ai professionisti dello spettacolo. A Roma il Teatro de’ Servi prova a recuperare e lancia la nuova doppia stagione che ripartirà il 24 settembre. Ad affiancare il cartellone di commedie, quest’anno ci sarà una programmazione dedicata al “one man show”.



Diciotto spettacoli inediti, di cui nove commedie e nove comic show, con grandi nomi del panorama teatrale e televisivo, da Nicola Pistoia a Barbara Foria, da Marco Simeoli a Sergio Viglianese, da Veronica Liberale a Sergio Giuffrida, per ricominciare in tutta sicurezza, tra divertimento, sorrisi e spunti di riflessione.

«La distanza più breve tra due persone è un sorriso - dichiara il direttore artistico, Stefano Marafante - tornate in compagnia, tornate a teatro, ci ritroveremo più vicini che mai. Il teatro ha bisogno di ripartire, il pubblico ha il diritto di sentirsi accolto, di sorridere, di condividere emozioni, di sentirsi parte integrante di una comunità».



“Torniamo in compagnia” è lo slogan scelto per identificare la nuova stagione del teatro di Via del Mortaro, incentrata sul ritrovarsi “insieme”, a sottolineare la funzione sociale del teatro. Una porta che si riapre, un sipario che si rialza su una programmazione che vedrà alternarsi commedie e cabaret, prosa e comicità, tra conferme e novità assolute. Vita contemporanea, attualità, storie avvincenti e coinvolgenti, arricchite da leggerezza e ironia .



Apre la stagione 2020-2021 la commedia “Cose popolari”, un viaggio nella quotidianità e nei destini con Nicola Pistoia, Ariele Vincenti, Francesco Stella, Giordana Morandini; mentre ci si immergerà nell’ humor e giochi di parole di “Luci ( e ombre) della ribalta” con Marco Zordan, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed e negli intrecci, negli amori e le passioni di “B&B Cuori in affitto” con Guenda Goria, Sergio Sgrilli, Anna Zago.



Spazio poi alla nuovissima commedia scritta e diretta da Roberto Marafante, “Coworking”, e allo spettacolo vincitore del “Premio Comic Off Teatro de’ Servi”, “CTRL Z” di Annabella Calabrese e Daniele Esposito, entrambi alle prese con la tematica del lavoro e dei colpi di scena imprevedibili della vita e degli incontri.

Veronica Liberale e Antonio Romano tornano rispettivamente con “Questa strana voglia di vivere” e “Ti dedico una canzone”.



Altro ritorno quello di Marco Simeoli e Francesca Nunzi con il loro inedito ”Shakespeare per attori anziani”, e di Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi . Il duo comico, insieme a Valeria Monetti e Daniele Derogatis , sarà appunto protagonista del nuovo spettacolo “Una zitella da sposare”.



Per la rassegna “Comic show”, invece, si alterneranno sul palcoscenico importanti nomi della scena cabarettistica contemporanea, il tutto a partire da “Makkekomiko”, un laboratorio di scrittura comica per professionisti nato dalla mente di Alessandro Mago Mancini dopo l’esperienza maturata nel teatro e nel cabaret nel gruppo della “Fattoria dei Comici” di Serena Dandini. A seguire Sergio Viglianese con “Il Buono, il Brutto, il Meccanico”, Barbara Foria con “Euforia”, Fabian Grutt con “Sostanze genetiche extra light”, Sergio Giuffrida con “Oggi sparo a zero”, Fabrizio Gaetani con “Mangia come Parli”, Carmine Faraco con “Un laboratorio della risata”, Marco Passiglia con “Euforismi” e Alexandra Filottei con “Torte, Tic e Tacchi a spillo”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 22:03

