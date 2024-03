Reggiani in scena a Roma: «Dalle app alla politica: finché c’è vita c’è satira»

di Donatella Aragozzini

Si intitola “Spettacolare (voce del verbo)”, un richiamo al libro “Spettacolare – Finché c'è vita c'è satira” (La Lepre Edizioni) pubblicato a novembre scorso, lo show che vedrà Francesca Reggiani calcare il palco del Teatro Ambra Jovinelli, il 26 e 27 marzo.

Che spettacolo sarà?

«Sarà un one woman show, nel mio stile: io amo parlare un po' dell'oggi, dell'attualità, fare un po' di satira, mettere un po' di personaggi in campo. Andrò a ironizzare anche sul progresso tecnologico, che viaggia una velocità spropositata: oltre la metà degli italiani ha avuto il telefono dopo i 30 anni, eppure oggi la tecnologia è tutto. Ma se consideriamo che oggi si prende appuntamento alle poste prenotandosi con l'app sul telefono, una signora media incontrata al mercato non sa farlo. Tutto questo è motivo di ragionamenti, naturalmente ironici. E poi, a imbuto, si va sulla questione sentimentale, ma con un'ottica diversa: parlerò della tenuta della coppia e di quelli che si accontentano pur di non rimanere soli. Io ho molte amiche separate che sono autonome e soddisfatte, ma ne ho anche una marea che senza la coppia si sentono perse. Insomma, lo show è lo show, ti dà la libertà di parlare di quello che vuoi».

Quali delle sue parodie vedremo sul palco?

«Sicuramente ci saranno Giorgia Meloni e Elly Schlein, perché sono le due donne importanti della politica, saranno protagoniste di un'intervista doppia sulla falsariga di quelle delle “Iene”, l'ho già fatta in passato con Meloni-Concita De Gregorio e Carla Bruni-Elisabetta Tulliani.

A Roma la vedremo solo per due date?

«Purtroppo sì, spero di riprenderlo il prossimo anno. In questa stagione ho fatto solo Milano e un paio di piazze di rodaggio. Ma sono contenta perché il teatro sarà pieno, i biglietti sono andati esauriti».

È tanto tempo che manca dalla TV: le piacerebbe fare di nuovo qualcosa sul piccolo schermo?

«I sistemi televisivi sono cambiati molto, la mia lontananza dalla tv non dipende da me ma da chi produce le trasmissioni. Sicuramente mi piacerebbe fare un programma leggero, garbato, carino. Vedremo che cosa succederà nel prossimo futuro».

Mercoledì 27 Marzo 2024

