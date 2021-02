Speravo de morì prima, Totti e il primo appuntamento con Ilary Blasi: «Mi rigò la Ferrari»

di Paolo Travisi

Come sarà stato il primo appuntamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Una domanda da gossip certo, ma Sky solletica la curiosità dei fan dell'ex capitano della Roma e della conduttrice tv, diffondendo una clip in cui Totti dialoga con il suo alter ego, Pietro Castellitto, nella serie Speravo de morì prima, in uscita a marzo su Sky e Now tv.

"E' vero che la prima volta che sei uscito con Ilary l'hai portata al Fungo?" chiede l'attore, riferendosi ad un noto ristorante dell'Eur a Roma, "era aperto solo quello" risponde Totti. Poi il botta e risposta si fa più divertente, quando Castellitto gli chiede se fosse vero un aneddoto secondo il quale, dopo la cena, Totti alla guida della sua Ferrari avesse rigato il bolide strusciando un muretto.

E qui Totti rivela un particolare ignoto alle cronache mondane. "No, mo' te la racconto. Sono andato a prendere Ilary per la prima volta, mentre scendeva lei ha aperto lo sportello e ha dato una botta forte al muretto. Ho detto, questa come prima volta parte male. Però ho fatto l'indifferente, non ti preoccupare".

La serie Sky Original, tratta dal libro “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, racconta gli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma. E se nel ruolo di Totti ci sarà Pietro Castellitto in quello di sua moglie, Ilary Blasi è stata scelta Greta Scarano.

