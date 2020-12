Sky, tutte le serie tv in uscita a dicembre 2020

Ecco tutte le serie di Sky in onda nel mese di dicembre 2020.

PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS (5 dicembre, 3° stagione)

Ambientata nella Los Angeles degli anni Trenta, dove tensioni sociali, politiche e religiose fanno da sfondo a una storia sovrannaturale a tinte horror, con al centro una complicata indagine su un macabro omicidio. Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre con Eva Green, City of Angels vede fra i protagonisti Natalie Dormer (Il trono di Spade) nei panni Magda, un affascinante demone in grado di assumere diverse forme.

EUPHORIA – TROUBLE DON’T LAST ALWAYS (dal 6 dicembre)

Euphoria, l’acclamato ritratto della Generazione Z targato HBO che è valso a Zendaya un Emmy, torna con un attesissimo speciale intitolato "Trouble Don't Last Always", il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie. Dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, l’episodio segue Rue (il personaggio interpretato da Zendaya) mentre festeggia il Natale. Scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, lo speciale ha come protagonista anche Colman Domingo, apparso nella prima stagione della serie.

DEUTSCHLAND 89 (dall'11 dicembre)

Terza e ultima stagione della serie vincitrice di un International Emmy Award nel 2016 che racconta gli ultimi anni della Guerra Fredda attraverso le storie dei protagonisti alle prese con le conseguenze umane e politiche della caduta del muro e il disperato tentativo di navigare questa nuova realtà. Il 9 dicembre 1989 la caduta del muro di Berlino, getta il mondo di Martin Rauch agente dei servizi segreti della Germania orientale, in subbuglio Il suo governo è crollato, e il futuro è incerto Martin dovrà decidere come giocare la mano successiva.

HIS DARK MATERIALS (dal 21 dicembre, 2° stagione)

Seconda stagione per His Dark Materials, la serie HBO/BBC, basata sull’omonimo best seller di Philip Pullman. La 2° stagione seguirà gli avvenimenti del secondo volume della saga, “La lama sottile” e Dafne Keen tornerà nei panni di Lyra Belacqua. Il secondo capitolo riparte dal tumultuoso finale della prima, con Lyra sconvolta, che piange la morte del suo migliore amico, ma al tempo stesso determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy), nello sconosciuto nuovo mondo verso cui ha aperto con successo un ponte, con l’obiettivo di portare avanti la sua ultima missione contro l'Autorità per creare una nuova repubblica.

TIN STAR 3 (dal 30 dicembre)

Terzo e ultimo capitolo per la serie originale Sky creata da Rowan Joffé. Un terzo atto esplosivo che vede il ritorno di Tim Roth, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie nei panni della famiglia Worth. Alla fine della seconda stagione, Jack (Tim Roth) e Angela Genevieve O'Reilly sono stati costretti a rivelare una dolorosa verità alla figlia Anna (Abigail Lawrie), Jack non è il padre di Anna. Ora i Worth tornano al Liverpool per affrontare quelli che pensavano di avere lasciato indietro. Per questo sono determinati ad affrontare i loro nemici per riprendersi finalmente la propria libertà.

