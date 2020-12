Serie tv, ecco quali sono le 10 più attese del 2021

Fino ad un paio di anni fa, avremmo scritto dei film più attesi al cinema per il prossimo anno, ma alla fine di questo anno durissimo per le sale cinematografiche, costrette a chiudere per gran parte del 2020, scriviamo invece delle serie tv che vedremo nel 2021, con l'augurio che potremmo scegliere se gustarci una serie sul divano di casa o un film nel buio della sala.

Ecco quali sono le serie più attese del 2021.

CLARICE

Ovvero Clarice Starling, l'agente dell'FBI interpretato da Jodie Foster che riuscì a fermare la serie di orribili delitti del dottor Hannibal Lecter, l'inarrivabile Anthony Hopkins ne Il silenzio degli innocenti. Ebbene, Clarice è il nome della serie tv che a febbraio 2021 debutterà sull'americana Cbs, dove il ruolo della protagonista è stato affidato a Rebecca Breeds. Siamo nel 1993, un anno dopo gli eventi raccontati da Il Silenzio degli Innocenti e l'agente Starling tornerà sul campo per catturare serial killer e predatori, il tutto nello scenario politico di Washington. Ancora ignota la data di distribuzione in Italia e su quale piattaforma.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI SU AMAZON PRIME VIDEO

Proprio così, dopo la trilogia di Peter Jackson che raccolse molti Oscar, gli orfani della saga tratta dal romanzo di J.R.R. Tolkien, fremono all'idea di poter rivivere per un lungo periodo le avventure di Frodo nella Terra di Mezzo. Il Signore degli anelli, arriverà nel 2021 su Amazon Prime Video, anche se la data non è ancora ufficiale. La serie narrerà gli avvenimenti che precedono cronologicamente La Compagnia dell’Anello e potrà contare su un cast enorme formato da circa 30 attori provenienti da tutto il mondo.

SPERAVO DE MORI PRIMA SKY

Dopo il docu-film Mi chiamo Francesco Totti, la vita dell'eterno campione giallorosso, diventa un serie tv prodotta da Sky, che racconta la vita e la carriera dell'ex capitano della Roma in sei episodi che vedremo su Sky e Now Tv. La serie è tratta dal libro “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, e si concentra sugli ultimi due anni di carriera del calciatore, interpretato da Pietro Castellitto, mentre la moglie Ilary Blasi sarà intepretata da Greta Scarano. Tra gli altri attori del cast figura Monica Guerritore che interpreta Fiorella, la mamma del campione, mentre Gianmarco Tognazzi sarà nel ruolo del "nemico" di Francesco Totti, negli ultimi anni di carriera, il tecnico Luciano Spalletti.

LEONARDO RAI UNO

Nel 2021, Rai Uno, ci regalerà una serie molto attesa, Leonardo, ovvero 4 puntate dedicate all'uomo più geniale di tutti i tempi, Leonardo Da Vinci, che sarà interpretato da Aidan Turner, star della serie tv Poldark. Leonardo racconterà la vita, le opere, il genio dalla sua infanzia fino all'arrivo alla corte di Ludovico il Moro, a Milano. Completa il cast Giancarlo Giannini, Matilda De Angelis e Freddie Highmore.

NINE PERFECT STRANGERS

Super cast per una serie realizzata dallo stesso team della bellissima serie tv, Big little lies, a cominciare da Nicole Kidman, a cui si Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall. I protagonisti sono, per l'appunto, nove perfetti sconosciuti che si ritrovano insieme in un mega resort che promette di eliminare lo stress in soli dieci giorni. E la Kidman è Masha, l'inquietante donna che gestisce il resort.

ANNA SKY

Lo scrittore Niccolò Ammaniti sarà dietro la macchina da presa per dirigere Anna, adattamento del suo romanzo in sei episodi che vedremo sugli schermi di Sky entro la fine del 2021. Un'epidemia causata da un virus, preveniente dal Belgio, ha causato la morte di tutti gli adulti, solo i bambini ne sono immuni fino alla pubertà. Anna è una ragazzina tredicenne che, dopo la morte della madre, cerca di proteggere in ogni modo il fratellino Astor. Lo tiene isolato nella casa di famiglia, per proteggerlo dai pericoli esterni, mentre lei si allontana in cerca di cibo e provviste. Un giorno, Astor viene rapito da un'altra banda di bambini. Anna si vede costretta a mettersi in viaggio alla ricerca del fratellino.

MARE OF EASTTOWN SKY

Dopo 10 anni dalla miniserie Mildred Pierce, il premio Oscar Kate Winslet torna in una produzione HBO per la serie tv Mare of Easttown, in cui l'attrice interpreta una detective in una cittadina di provincia in Pennsylvania, la cui comunità viene scossa da un efferato omicidio. Alla detective Mare viene affidato il caso, mentre la sua vita privata è in crisi e dovrà fare in modo che non le si sgretoli tutto tra le mani. In Italia arriverà entro la prima metà del 2021 su Sky.

LOKI

Forte della piattaforma Disney+, sono tante le serie annunciate dalla Disney ispirate al mondo Marvel, tra cui Wandavision, Ms Marvel, Falco e il soldato di inverno e Loki dove il protagonista è Tom Hiddleston che sbarcherà sulla piattaforma a maggio del 2021.

HOUSE OF THE DRAGON

Come non citare House of the Dragon come una delle dieci serie più attese del 2021 (sperando che non slitti al 2022), visto che si tratta del prequel del Trono di Spade; la serie spirata al romanzo Fire & Blood (Fuoco e sangue) di George R. R. Martin, è ambientata 300 anni prima del Trono di Spade, ed è icentrato sulla dinastia Targaryen, il cui simbolo, come ricordato nel titolo, è proprio il drago. Nel cast della serie Hbo entrano Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith.

DEXTER

La mitica serie Dexter dovrebbe ritornare sugli schermi delle nostre tv a fine 2021. Il canale Showtime ha deciso di realizzare un sequel della serie cult, con dieci episodi in cui Michael C. Hall ritorna nei panni del noto serial killer. I nuovi episodi non riscriveranno gli eventi fino a questo momento accaduti, ma a cambiare sarà il finale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA