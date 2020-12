Netflix, tutte le serie tv in uscita a gennaio 2021

Novità interessanti per il nuovo anno di Netflix che dà il benvenuto al 2021 con alcune nuove serie tv degne di nota. Tra tutte segnaliamo la prima stagione di Lupin, con Omar Sy, l'indimenticato attore di Quasi Amici, ma anche il ritorno di Cobra Kai, giunto alla terza stagione, che è ormai una presenza molto gradita ai fan di Karate Kid. Interessante anche la docu-serie che affronta l'eterno dilemma della vita dopo la morte e la serie che racconta la caccia al serial killer nella Los Angeles degli Anni Novanta.

Surviving Death: cosa c'è dopo la morte? (6 gennaio)

Tratta dal libro dell'autrice di bestseller e giornalista Leslie Kean, Surviving Death: cosa c'è dopo la morte? è una serie investigativa di approfondimento sulla possibilità di una vita ultraterrena. Nel corso di sei episodi, Surviving Death, si interroga sull'eterna questione del significato della morte e della fine dell'esistenza. Con una narrazione che lega gli studi più recenti ai racconti di chi è stato vicino o ha avuto esperienza diretta con la morte, la serie accompagna lo spettatore in un viaggio straordinario attraverso un mondo che va al di là dell'esistenza umana come la conosciamo.

Cobra Kai, Stagione 3 (8 gennaio 2021)

Dopo aver conquistato vecchi fan e nuove generazioni, Cobra Kai, sequel di Karate Kid, torna con la sua terza stagione, che vedrà nuovamente Ralph Macchio e William Zabka nei panni di Daniel LaRusso e Johnny. Il successo della serie, dato anche dall'ottimo mix di umorismo e momenti più riflessivi, è ormai consolidato, e dopo il precedente finale di stagione sarà interessante capire come la storia continuerà ad evolversi.

Lupin (8 gennaio)

L'attore francese Omar Sy, che il film Quasi Amici, ha reso una star internazionale, debutta in una serie tv per Netflix, dove intepreta Assane Diop, la cui vita da adolescente viene sconvolta dalla morte del padre accusato di un crimine che non aveva commesso. Venticinque anni dopo, divenuto uomo, deciderà di vendicarlo, traendo ispirazione da Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo.

Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy (11 gennaio)

Agli inizi degli anni '80, la crisi del crack ha travolto i quartieri poveri delle grandi città americane come uno tsunami seminando distruzione. Decenni dopo, gli effetti devastanti sulla vita delle persone, delle famiglie e delle comunità sono ancora profondamente evidenti. Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy esamina non solo i danni personali causati dalla droga, ma anche le misteriose origini della crisi e la conseguente nonché continua marginalizzazione delle persone di colore intrappolate dal sistema giudiziario e dalla sanità negli Stati Uniti.

Night Stalker: caccia a un serial killer (13 gennaio)

La mini docuserie di Netflix, Night Stalker: caccia a un serial killer, racconta l'avvincente storia vera di come uno dei più noti serial killer americani sia stato braccato e infine consegnato alla giustizia. Nell'afosa estate del 1985, Los Angeles è in preda a un'ondata di caldo senza precedenti e colpita da una serie di omicidi e violenze sessuali che inizialmente sembrano scollegati. Le vittime sono uomini, donne e bambini di età compresa tra i sei e gli 82 anni di quartieri, etnie e livelli socioeconomici diversi. Nella storia del crimine una tale serie di delitti efferati non era mai stata attribuita a un unico assassino. Narrata tramite strazianti interviste di persona, avvincenti filmati d'archivio e spettacolari foto originali, questa serie in quattro parti è il racconto fedele dell'iconica e terribile storia vera ambientata a Los Angeles, e ricostruisce un quadro di vita sconvolta dal terrore, in un periodo in cui chiunque poteva essere la prossima vittima del Night Stalker.

50m2 (27 gennaio)

Una nuova produzione originale Netflix, dove il protagonista è Engin Ozturk. Avere una seconda possibilità è facile, ma sfruttarla è più difficile di quanto si pensi. Gölge fa il lavoro sporco per Servet Nadir, che lo ha cresciuto. Lui, che non ricorda nulla della sua infanzia, insegue una fotografia che lo lega al passato. Portando con sé i segreti di Servet Nadir, Gölge riesce a fuggire e a rifugiarsi in una sartoria di cinquanta metri quadrati nel quartiere di Güzelce. Gli abitanti lo scambiano per Adem, il figlio del sarto Adil, da poco deceduto. Non importa quanto sia difficile quel quartiere: Gölge riuscirà a cambiarlo e il quartiere riuscirà a cambiare lui.

