San Valentino, le serie tv più romantiche da guardare con il partner: ecco quali sono

In occasione della festa degli innamorati, a San Valentino molte coppie decidono di ritagliarsi una serata per stare insieme. Che sia al ristorante, al cinema o in camera da letto, l'importante è che il 14 febbraio si stia in compagnia del proprio partner. Fiori, cioccolatini e coccole sotto le coperte come da tradizione. In quanti, anziché andare a cena fuori, preferiscono restare a casa avvinghiati, ordinare sushi e guardare una serie tv romantica? Eccovi accontentati. Da "Normal People" a "This is Us", ecco quali sono le storie d'amore più belle da guardare sullo schermo di casa.

Normal People, regia di Lenny Abrahamson e Hettie MacDonald. La serie tv nata in Irlanda e disponibile su Raiplay sta facendo scalpore e fa breccia nei cuori degli innamorati. Tratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney, la serie tv è incentrata sul percordo di vita di due Millenial: Connell, giocatore di calcio molto popolare incontra Marianne, ragazza solitaria ed emarginata. Tra i due nasce un rapporto difficile e mutevole che si snoda attraverso i 12 episodi della prima stagione.

Un cult che non passa mai di moda è The Vampire Diaries: otto stagioni in cui due fratelli si contendono la stessa ragazza. Peccato che i due protagonisti siano due vampiri provenienti da un'altra epoca che si innamorano di una teenager rimasta orfana da poco.

Per gli amanti dei dramma familiari c'è This is us. La serie tv racconta la storia di tre fratelli uniti da un ricordo indelebile e pieno di dolore: la perdita del padre. Un uomo gentile, buono e altruista morto nell'incendio della casa di famiglia. Deceduto in ospedale a causa di problemi respiratori per aver messo in salvo il cane della figlia. Tra i tre fratelli, di cui uno adottato quando era in fasce, si insinua un legame di interdipendenza che sarà la loro salvezza, ma anche una sorta di condanna.

Bridgerton, una serie tv amata dai più giovani e da chi ha sempre desiderato nascere in un'altra epoca, magari nel 1600, quando sale da ballo e corpetti erano all'ordine del giorno. La serie tv si divide in più stagioni, ma in tutte descrive le dinamiche di quella società inglese patriarcale che obbligava le donne a sposarsi per non essere additate come 'zitelle'. Tra baci rubati, bugie e articoli anonimi, Bridgerton si aggiudica il primato delle serie tv più amate dai giovani della Gen Z.

Per ultimo, ma non ultimo, l'instancabile Sex and the City. Una serie tv che mette al centro l'amore tra amiche, inseparabili e sempre alla moda fra le città di New York. Amori, tradimenti e sfilate non mancano nelle sei stagioni in cui Carrie, scrittrice di successo, cerca il vero amore e lo ritrova nelle sue migliori amiche oltre che nel bellissimo Mr. Big.

