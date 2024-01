Vendetta di San Valentino, «i gatti sterilizzati potranno avere il nome dell'ex». L'iniziativa animalista, ecco il motivo

Da oggi è possibile dare il nome di un/una ex fidanzato/a al proprio gatto sterilizzato. Una «vendetta» particolare che è nata dall'idea di un rifugio del New Jersey (Usa). L'impianto si offre di dare il nome del vostro ex partner – o della ex – per soli 50 dollari a un gatto randagio da sterilizzare.

L'obiettivo

L’Homeward Bound Pet Adoption Center con sede a Blackwood nel South Jersey ha escogitato questa singolare iniziativa per una causa animalista. L'obiettivo è facilitare la sterilizzazione dei randagi: allo stesso tempo prevede di realizzare certi sogni proibiti di castrazione. Si tratta comunque di una promozione limitata che precede San Valentino, quindi è necessario affrettarsi, fanno sapere dal centro, secondo cui «alcuni proprio non dovrebbero riprodursi».