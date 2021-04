Peaky Blinders, morto uno dei protagonisti della celebre serie tv: commovente il messaggio di addio

Sarà ricordata per l'algida eleganza e per la notevole presenza scenica Helen McCrory, nota per aver interpretato soprattutto il ruolo di zia Polly nella celebre serie tv Peaky Blinders. L'attrice britannica è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro a 52 anni. A dare l'annuncio è stato il marito Damian Lewis. McCrory ha recitato anche in Penny Dreadful, Harry Potter, The Queen, Becoming Jane, Hugo.

Morta Helen McCrory, protagonista di Peaky Blinders

«Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un'ondata di affetto da parte di amici e familiari», ha scritto il marito Damian Lewis. «È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, l'abbiamo amata e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ora vai in cielo, piccola, e grazie», ha concluso.

Helen McCrory as Polly Gray



All our love and thoughts are with Helen’s family.



Rest in peace. pic.twitter.com/HBEg4Hz2Up — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) April 16, 2021

L'annuncio della morte di McCrory ha scioccato i suoi moltissimi fan, che sui social le hanno dedicato un pensiero postando le immagini dei film che l'hanno resa celebre. Anche il profilo Twitter di Peaky Blinders le ha reso omaggio pubblicando una sua foto nei panni di Polly Gray e il messaggio d'addio: «Tutto il nostro amore e i nostri pensieri sono con la famiglia di Helen. Riposa in pace». La sesta stagione della serie dovrebbe arrivare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Polly Gray, il personaggio interpretato da McCrory, è la matriarca della famiglia Shelby e tesoriera della banda criminale di Birmingham protagonista della serie.







