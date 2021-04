Gianluca Vacchi, paura per Blu Jerusalema: è stata operata «Non laverò mai la maglia col suo sangue»

Paura per Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca. La coppia ha trascorso momenti difficili perché la loro figlia di cinque mesi, Blu Jerusalema, è stata sottoposta a un'operazione. La star del web ha condiviso una foto in cui la tiene tra le braccia e racconta quello che ha vissuto. La bambina è stata operata per correggere la palatoschisi, una malformazione congenita del palato dovuta probabilmente a cause ambientali e genetiche.

Gianluca Vacchi, la figlia operata

La palatoschisi coinvolge il palato molle e/o il palato duro, provocando, su quest'ultimo, la presenza di una fessurazione di grandezza variabile. Colpisce un bambino su mille e principalmente i soggetti di sesso femminile. Vacchi, che con Blu Jerusalema è diventato papà per la prima volta, aveva annunciato la malformazione della figlia subito dopo la nascita spiegando che presto sarebbe stata operata. Ha condiviso il momento difficile su Instagram per diffondere consapevolezza sulla palatoschisi.

«Lunedi il nostro piccolo angelo Blu è stata operata per correggere la palatoschisi congenita. Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza… Voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon. Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli», ha scritto nel post su Instagram a corredo della foto con la piccola appena operata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 17:02

