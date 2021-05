Panic, la nuova serie Amazon: "Violenza e competizione negli Hunger Games del mondo reale"

Arriva su Amazon Prime Video Panic, la serie stile Hunger Games scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo omonimo romanzo best-seller). La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. "Da una parte ci sono paure molto concrete: come saltare da un burrone.. o ritrovarsi in una stanza piena di pipistrelli" rivela Olivia Welch a Leggo. "Quando però non ci sono questi giochi, le paure sono quelle della vita vera". Panic debutta su Amazon Prime Video il 28 maggio. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA