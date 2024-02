Mare Fuori, Alina (Yeva Sai) rivela: «Sono scappata dalla guerra in Ucraina»

di Cristina Siciliano

Mare Fuori è un fenomeno culturale che trascende gusti ed età. La serie televisiva ha riscosso successo unanime con le avventure dei ragazzi dell'Istituto Penitenziario minorile di Napoli e tutti i personaggi che vi gravitano attorno. Tra le new entry della quarta stagione c'è Alina (interpretata da Yeva Sai) che è diventata una delle protagoniste della serie. Yeva Sai ha 20 anni ed è originaria di Leopoli, in Ucraina dove è riuscita anche recitazione ma la guerra l'ha costretta a lasciare Kiev e ora vive a Milano.

Le parole di Yeva Sai

«Fin da bambina sognavo di fare l'attrice. In Ucraina ho studiato per fare questo lavoro a Kiev in un'accademia di recitazione e di danza - ha raccontato Yeva Sai a Chi -.

«Vivere a Milano da sola, con il pensiero che torna sempre a casa, non è semplice. Ma questa è un'occasione caduta dal cielo e dico grazie. Il mio ruolo prevedeva che non parlassi per molte puntate a causa di un trauma. Quel periodo l'ho usato per imparare l'italiano. Oggi me la cavo e parlo un po' anche in napoletano».

