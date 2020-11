"Il Collegio" terza puntata: assemblee, ribellioni e provvedimenti. Poi il preside si deve assentare

Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 ambientato nel 1992, attente i suoi numerosi telespettatori martedì 10 novembre alle 21.20 per la terza puntata delle avventure di studenti e insegnati.

Leggi anche > GFVip, Stefano Bettarini a rischio squalifica: «Ha bestemmiato»

E’ la terza settimana e la vita del Collegio Regina Margherita si apre con un’assemblea straordinaria di tutto il personale scolastico: la classe è in piena rivolta e il Preside vuole capire dai colleghi chi siano gli elementi più indisciplinati per prendere provvedimenti adeguati. Il Preside poi comunica ai collegiali che dovrà assentarsi per andare ad un convegno. Sarà così la professoressa Petolicchio ad assumere il ruolo di Preside Vicaria della scuola riportando tra le mura domestiche alcune regole dell’ordinamento scolastico degli anni ‘60. Il rigore delle abitudini del passato però provoca nei collegiali insofferenza e così l’insubordinazione dilaga, anche tra i più insospettabili. Durante le lezioni gli elementi di disturbo non sembrano placarsi, al punto da arrivare a infastidire una parte della classe e innescare inevitabilmente lo scontro tra gli stessi studenti. Starà alla Preside Vicaria Petolicchio ristabilire l’ordine tra i banchi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA