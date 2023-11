Ed Westwick, e la ivelazione sulla nuova stagione di Gossip girl che ha fatto impazzire i fan

di Alessia Di Fiore

Ed Westwick, ex star dell'iconica serie Gossip Girl, finita nel 2012, ha confessato ai propri fan il desiderio di girare una nuova stagione della serie includendo gli altri membri del cast e riaccendendo nel pubblico la speranza di un sequel.

Gossip Girl torna?

Da anni i fan più affezionati alla serie chiedono agli attori e ai produttori un continuo di Gossip Girl, ma tutto quello che hanno ottenuto è un reboot della serie ambientata ai giorni nostri, inuile dire che per quanto il nuovo GG riprenda numerosi passaggi e scenari dell' omonima serie, il pubblico sia rimasto comunque con l'incolmabile desiderio di veder tornare in televisione gli amatissimi attori originali.

Sia Ed, che nella serie ha interpretato Chuck Bass, che Chase Crowford hanno ammesso negli anni di essere interessati a un ritorno della serie originale, persino gli attori sarebero incuriositi da come poteva essere tornare a recitare in Gossip Girl da adulti.

Sebbene una parte del vecchio cast abbia persino fatto un cameo nel reboot di Gossip Girl, non si sa che cosa ne potrebbero pensare le protagoniste della serie Blake Lively e Leighton Meester e, diciamolo, senza Blair e Serena non c'è Gossip Girl.

Le due attrici, almeno per il momento non sembrerebbero interessate a tornare a lavorare insieme, per loro GG è un capitolo chiuso, ma nulla vieta che possano cmbiare idea un giorno.

Intanto Ed Westwick avrebbe buttato giù l'idea di uno spin-off sul suo personaggio.

