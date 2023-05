La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, le anticipazioni del prequel della serie da record di Netflix

di Sabrina Quartieri

È già iniziato il countdown per “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton”, il prequel dell’amatissima serie “Bridgerton” che su Netflix, per due appassionanti stagioni da record, ha fatto rivivere le atmosfere della Londra dorata dell’era Regency. Giovedì 4 maggio, infatti, arrivano sulla piattaforma streaming le sei puntate della miniserie che racconta l’ascesa al potere e la vita a corte della sagace ma ancora giovanissima Carlotta, regina britannica consorte di re Giorgio III. Già dalle anticipazioni grazie al trailer di Netflix, si intuisce che, episodio dopo episodio, ci si immergerà in una grande storia d’amore, non senza ostacoli però, assistendo al contempo a un vero e proprio cambiamento sociale che porterà alla nascita di quell’alta società inglese di cui è protagonista “Bridgerton”. Figure intriganti che torneranno a raccontarsi con una terza stagione della saga di successo scandita dalle implacabili cronache mondane della misteriosa Lady Whistledown e dei suoi scandalistici “Society Papers”. Una storia tutta da guardare, tratta dal romanzo “The Duke and I” (“Il duca e io”) della scrittrice americana Julia Quinn e prodotta da Shondaland (della sceneggiatrice Shonda Rhimes, madre di “Grey’s Anatomy”).

Re Giorgio III e la Regina Carlotta nella serie

La miniserie in arrivo ispirata in particolare alla vita di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, che a soli 17 anni dalla Germania approdò a Londra per sposare Re Giorgio III, vanta come sceneggiatrice Shonda Rhimes, come regista Tom Verica e, in veste di produttore esecutivo, oltre a loro due, anche Betsy Beers. «Non vedo l’ora che i fan possano vedere “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton”, come la abbiamo intitolata, perché fa parte dell’universo di “Bridgerton”, pur rappresentando una realtà completamente inedita. Torniamo indietro nel tempo a un’era molto diversa di costumi, tradizioni e modalità differenti. Ripercorriamo gli inizi di quella società che abbiamo imparato a conoscere in “Bridgerton”», racconta Shonda Rhimes che, sul personaggio centrale della sovrana, spiega: «Per quanto riguarda questo universo e la regina Carlotta, che è una vera figura storica, abbiamo deciso che non sarebbe stata una lezione di storia. Si tratta di fiction ispirata a fatti reali ed è importante che la gente lo capisca, perché raccontiamo la storia della regina Carlotta di “Bridgerton”, non della regina Carlotta d'Inghilterra. È un mondo completamente diverso. Dobbiamo fare questa distinzione per poter raccontare la storia senza alcuna limitazione», precisa Rhimes.

La Regina Carlotta e Re Giorgio III nella serie da adulti

Le sei puntate incentrate sulla vita a corte di Carlotta e del suo consorte Giorgio III (affetto da problemi mentali forse riconducibili alla porfiria, una malattia ereditaria) e sul matrimonio dei due sovrani che diedero alla luce ben 15 figli, trascorsero insieme anche anni felici e furono patroni delle arti e delle scienze, vedranno il ritorno di alcuni personaggi già conosciuti con “Bridgerton”, da Golda Rosheuvel (la regina Carlotta) ad Adjoa Andoh (Lady Danbury) fino a Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Tra i nuovi e centrali protagonisti, invece, entrerà in scena India Amarteifio (Line of Duty), che interpreterà la regina Carlotta da giovane: promessa in sposa al misterioso re di Inghilterra contro la sua volontà, Carlotta giunge a Londra e si rende conto di non essere all’altezza delle aspettative della famiglia reale. Mentre impara a capire le dinamiche di palazzo, l’alta società e l’imprevedibile marito, poco a poco diventa una delle sovrane più indimenticabili d’Europa. Michelle Fairley (Gangs of London) sarà invece la principessa Augusta: decisa a salvaguardare il potere della sua famiglia, la donna ormai vedova fa l’impossibile per assicurare il passaggio della monarchia al figlio in un periodo di cambiamenti e di modernizzazione per l’Inghilterra. Corey Mylchreest (The Sandman) vestirà i panni del giovane re Giorgio: affascinante, carismatico e vagamente misterioso, Giorgio si è sempre piegato alle regole imposte dalla corona... fino ad ora. La necessità di condividere gli spazi e il letto con la nuova moglie lo obbliga ad affrontare le sue paure.

Lady Violet Bridgerton e Lady Danbury

Ancora, nel cast, non mancheranno, tra gli altri, Arsema Thomas, una Agatha Danbury più fanciulla, e Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell’erede – West End and Broadway, The War Below) nel ruolo del fedelissimo Brimsley, un ragazzo ma già braccio destro della regina, che inizia come ombra della giovane Carlotta sempre a cinque passi di distanza dietro di lei, per poi diventare una garanzia di fedeltà, compagnia e discrezione all’interno di una situazione estremamente difficoltosa per la sovrana. Tom Verica, collaboratore di lunga data di Shonda Rhimes, unico regista dell’intera serie, svela: «L’incontro tra Carlotta e re Giorgio è combinato. Carlotta appare in un mondo che le è completamente estraneo e credo si sia fatta un’immagine piuttosto grottesca di Giorgio. L’esperienza forzata di doversi “innamorare” di qualcuno e sentirsi dire che quello è l’uomo che sposerà sono concetti davvero sconcertanti per lei. Tuttavia, quando Carlotta e Giorgio finalmente si incontrano, sboccia una vera storia d’amore. L’intesa è immediata, ma esiste anche un certo attrito a causa della natura dell’incontro, quindi dovranno affrontare insieme diversi ostacoli. È così che inizia per loro un percorso complesso», conclude Verica, che con queste parole aggiunge un bel po’ di suspense al countdown.

