Biagio Venditti, l'attore di Di4ri su Netflix protagonista positivo contro bullismo, violenze e suicidi

Un enfant prodige, che a soli 16 anni ha raggiunto il successo sul grande e piccolo schermo. Biagio Venditti, giovane l' attore di origini abruzzesi, è tra i protagonisti delle due serie televisive per ragazzi “Di4ri”, in onda sulla piattaforma Netflix. Una carriera cinematografica, quella di Biagio Venditti, iniziata a soli 9 anni quando esordì nella serie TV nella famosa serie 'don Matteo', per poi proseguire, nel 2017 nel film “Il giardino dei numeri” per la regia di Vincenzo Stagno.

Il giovane attore, nel suo ruolo ha sempre promulgato messaggi contro il bullismo, la violenza di genere e il suicidio. Il ruolo della star, proprio perché vicino per interessi e modo di ragionare ai ragazzi, è particolarmente apprezzato dai milioni di fan, che seguono le serie Tv. Nel 2024, Biagio Venditti sarà protagonista, insieme a Diego Abatantuono, nel film “L’ultima settimana di settembre” diretto da Gianni De Blasi, e distribuito dalla Medusa Film. Il lungometraggio, è un' opera scritta da Pippo Mezzapesa, Antonella W. Gaeta, e Gianni De Blasi. La trama narra la storia di Pietro Rinaldi, impersonato da Diego Abatantuono, nei panni di un anziano scrittore nella fase calante della sua vita e della sua carriera, quando ad un certo punto del suo percorso, dopo essere rimasto vedovo e ormai stanco della vita, 'studia' come suicidarsi proprio nel giorno del suo compleanno. A farlo desistere dal suo progetto sarà la morte della figlia (Roberta Mattei) e del genero: perché dovrà prendersi cura del nipote adolescente Mattia (Biagio Venditti), rimasto orfano. Due figure, quelle di nipote e nonno, che dovranno vivere insieme una 'convivenza forzata'. Il lungometraggio è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per la 'Tramp Limited' in collaborazione con 'Passo Uno' e con il supporto logistico di 'Apulia Film Commission' e Regione Puglia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA