Alessandro Cattelan, l'incontro con i fan a Milano dopo l'esordio di "Una semplice domanda"

"Un semplice domanda" in piazza Gae Aulenti. A 48 ore dall'uscita del suo docu show, Alessandro Cattelan risponde alle domande dei fan in piazza a Milano. Da grandi a piccini, sul palco sono saliti i fan del conduttore, il quale ha risposto alle loro domande sulla nuova avventura targata Netflix.

Leggi anche > Alessandro Cattelan debutta su Netflix con "Una semplice domanda": «Mi sono messo alla prova partecipando come concorrente di X Factor»

Sulla piattaforma streaming, è partito ieri, 18 marzo, "Una semplice domanda" , il primo docu-show italiano in 6 episodi, prodotto da Fremantle e di cui Alessandro Cattelan è autore e protagonista. In uscita il 18 marzo su Netflix, in 190 Paesi, sarà disponibile per i suoi 222 milioni di abbonati nel mondo. L’idea di questo nuovo show nasce in una sera d’estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina:

- Papà, come si fa a essere felici?

- Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?

Ed è proprio la ricerca di risposte che ha portato Cattelan a viaggiare, in Italia e all’estero confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Con loro Cattelan ha dato vita ad un racconto sugli elementi che caratterizzano la felicità per ognuno di noi, spinto dal desiderio di scoprire di più su che ruolo giochino l’amore, la famiglia, la ricchezza, il dolore e la fede. Lo ha fatto uscendo dallo studio televisivo, con una costruzione originale, sperimentando così esperienze uniche e incontri straordinari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA