Alessandro Cattelan debutta su Netflix con "Una semplice domanda": «Mi sono messo alla prova partecipando come concorrente di X Factor»

"Alessandro Cattelan: Una semplice domanda" è il primo docu-show italiano di Netflix, in 6 episodi, in uscita il 18 marzo su Netflix. L’idea di questo nuovo show nasce in una sera d’estate da una riflessione di Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: - Papà, come si fa a essere felici? -. Ed è proprio la ricerca di risposte che ha portato Cattelan a viaggiare, in Italia e all’estero confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. «Come fare ad essere essere felici è il pilastro delle domande che l'uomo si è fatto da sempre» racconta Cattelan. «Dopo tutto questo non ho trovato la risposta ma ho aggiunto solo altre domande e riflessioni. E questo lo trovo sicuramente più sano». (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA