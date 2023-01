Vanessa Incontrada, incidente sul set di Fosca Innocenti: «Una moto le è finita sul piede, era a terra dolorante»

Vanessa Incontrada torna in tv su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione di "Fosca Innocenti". Durante le riprese della serie non tutto è filato liscio. Già, perché proprio la protagonista è stata vittima di un piccolo incidente sul set. Il responsabile? La new entry della serie e volto amato dalla televisione, Giovanni Sciofoni. E proprio lui ha raccontato divertito quel momento: «Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne», ha scritto l’attore su Facebook al fianco della sua Ducati.

«Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme».

Scifoni poi ha spiegato che in realtà non sarà lui a guidare il mezzo: «Io sono Lapo. Quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman». Tra le new entry della nuova stagione, oltre Scifoni, anche Sergio Munìz, Caterina Signorini e Maria Chiara Centorami.

Fosca Innocenti torna in tv stasera: le anticipazioni

Fosca Innocenti è vicequestore di Arezzo, dove l'attrice Vanessa Incontrata ha una squadra di polizia quasi totalmente femminile. La prima delle quattro puntate della seconda stagione della fiction ha come titolo "Come una principessa". Il caso dell'episodio riguarda la morte di una ragazza, che si è gettata dalla finestra di un castello poco prima di sposarsi. Quello che sembra un suicidio in realtà è un omicidio, sul quale indagherà Fosca. Sul versante privato, Fosca deve fronteggiare l’arrivo di una vecchia conoscenza: si tratta proprio di Lapo Fineschi (Giovanni Sciofoni), un conte con il quale aveva avuto una breve relazione ai tempi dell'università. Il suo arrivo provocherà qualche problema alla relazione tra la protagonista e Cosimo.

